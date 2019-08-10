США до сих пор не извинились перед Японией за бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Вашингтон сознательно шел на массовое уничтожение гражданского населения, — подчеркнула она.

США до сих пор не извинились перед Японией за бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Об этом напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга. Прямую трансляцию вел телеканал "Россия 24".Она подчеркнула, что эти бомбардировки были первым, и, к счастью, единственным эпизодом использования ядерного оружия против мирного населения. Причем еще весной 45-го года американские власти отказались от атак на военные объекты."Таким образом, Вашингтон сознательно шел на массовое уничтожение гражданского населения", — указала дипломат.Сейчас в США и Японии замалчивается правда об этой трагедии. Там предпочитают не вспоминать о том, кто сбросил бомбы, на каком государстве "лежит вина за страшную и бессмысленную гибель сотен тысяч сограждан". Таким образом, "историческая правда принесена в жертву военно-политическому союзу двух стран".6 августа на Хиросиму была сброшена бомба "Малыш" мощностью от 13 до 18 килотонн. Погибли 140 тысяч человек, в основном — мирных жителей. 9 августа американцы осуществили бомбардировку Нагасаки.