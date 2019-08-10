Скандальный блогер Лена Миро прокомментировала скандал, который разгорелся между продюсером Максимом Фадеевым и его подопечной – певицей Наргиз. По словам обозревателя, история этого сотрудничества не могла закончиться по-другому.

Скандальныйблогер Лена Миро прокомментировала скандал, который разгорелся между продюсеромМаксимом Фадеевым и его подопечной – певицей Наргиз. По словам обозревателя,история этого сотрудничества не могла закончиться по-другому.Мироотметила, что Нарзгиз не первая звезда, которая сбежала от Фадеева. До этогоего продюсерский центр MALFA покинули Лена Темникова, Полина Гагарина, ОлегМайами, все они, по словам блогера, остались не в восторге от работы в MALFA."Каждая черная дырка, мечтающая стать звездой, попадает наконвейер, где ее раздевают, развращают, имеют и заставляют работать на благопродюсера. А они мечтали в сказку попасть. А тут им ни денег не платят, ни залюдей не считают". – рассудила Лена Миро.Обозреватель отметила, что продюсерский центр не единственный в своем роде. Все лейблы используют артистов. Например,BlackStar, откуда недавно сбежал певец Егор Крид. По мнению Миро, отношения Наргиз и Фадеева расстроились из-за того, что певица зазвездилась, а продюсер был настроен только на зарабатывание денег."Всех черных дырок объединяет одно: желание славы, любовь кбезделью, жадность и несоразмерные их "таланту" понты. Всех продюсеровобъединяет другое: трезвая оценка "талантов" своих подопечных, желание денег инеуважение к людям в принципе. Так что все нормально, зайки, не за кого тутпереживать: ни за ", – написала Лена Миро в своем ЖЖ.