Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор похвалил президента Украины Владимира Зеленского за смелость позвонить лидерам РФ и Франции Владимиру Путину и Эммануэлю Макрону.

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор похвалил президента Украины Владимира Зеленского за смелость позвонить лидерам РФ и Франции Владимиру Путину и Эммануэлю Макрону.Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировало агентство УНИАН.Тейлор назвал звонок Зеленского Путину и Макрону "очень смелым шагом", подчеркнув, что официальный Киев настойчиво ищет способы закончить войну на Донбассе – но на своих условиях.Ранее Зеленский сообщил, что говорил по телефону с российским президентом и попросил его повлиять на руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Звонок последовал после гибели в Донбассе четырех украинских военнослужащих.В разговоре с Макроном Зеленский попросил французского президента инициировать встречу глав государств в "нормандском формате" (Россия, Германия, Франция, Украина), чтобы выработать решение по окончанию вооруженного конфликта в Донбассе.