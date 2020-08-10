Сейчас Фонд госимущества Владимирской области готовит участок на торги.

Сейчас Фонд госимущества Владимирской области готовит участок площадью на торги.Компании, которая придет осваивать данный участок, придется провести объемную работу по вырубке леса и подготовке территории к размещению отходов, сообщил на портал "gus-info".Чтобы иметь возможность контролировать деятельность полигона, МО Гусь-Хрустальный тоже должно участвовать в тендере на право заключения контракта, и 15 га должны принадлежать городу.