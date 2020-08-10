Знаменитый испанский актер Антонио Бандерас сообщил, что сданные им тесты на COVID-19 оказались положительными. О таком подарке судьбы артист рассказал в свой день рождения: 10 августа ему ..

Знаменитый испанский актер Антонио Бандерас сообщил, что сданные им тесты на COVID-19 оказались положительными. О таком "подарке" судьбы артист рассказал в свой день рождения: 10 августа ему исполнилось 60 лет.Бандерас выразил сожаление о том, что вынужден отмечать юбилей в изоляции. Говоря о своем состоянии, актер заверил, что чувствует себя более-менее хорошо, однако его беспокоит повышенная усталость. Артист надеется, что сможет быстро поправиться, следуя рекомендациям врачей.