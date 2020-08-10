В апреле этого года региональный оператор по обращению с ТКО «Хартия» приступил к подготовке раздельного сбора отходов на обслуживаемой территории. Первыми яркие оранжевые контейнеры со специальной маркировкой увидели жители Александровского района.

В апреле этого года региональный оператор по обращению с ТКО «Хартия» приступил к подготовке раздельного сбора отходов на обслуживаемой территории. Первыми яркие оранжевые контейнеры со специальной маркировкой увидели жители Александровского района.Начинать раздельный сбор мусора нужно со своего дома, уверена жительница Александрова Светлана Кузнецова. И пришла с семьей поддержать экологическую акцию регионального оператора «Хартия».Светлана Кузнецова, жительница г.Александрова:- Мы принесли всей семьей сегодня коробки, картон из-под радиаторов, всякой сантехники — то, что может быть вторично переработано. Плюс стекло — то, что нам не нужно в хозяйстве — мы тоже сдаем. И пластиковые бутылочки, и добрые крышечки — все это мы будем сдавать на регулярной основе. (0858) ))На 67 контейнерных площадках Александрова уже установлены 88 оранжевых контейнеров для раздельного сбора отходов. Чтобы донести до горожан идеи современного экологического образа жизни, регоператор «Хартия» проводит специальные акции. В этот раз на берегу реки Серая были установлены контейнеры, куда можно было сдать накопленные пластик, стекло, бумагу и металл.Андрей Акимов, руководитель отдела контроля владимирского филиала компании «Хартия»:- Каждый контейнер имеет свою маркировку — свою специальную маркировку — на которой указано, что именно необходимо сюда складировать. До населения было донесено, что такое раздельный сбор, как его необходимо вести, как правильно разделять, чего нельзя делать, для чего это нужно, дальнейший ход отходов.Как правильно разделять отходы, и как из пластиковой бутылки получить волокно. Непростые процессы были показаны детям в форме увлекательной игры.Анна, волонтер группы «Алекс — Утилизация»:- А из этого волокна уже делают, например, наполнитель для мягких игрушек, одежду. Вот, например, футболка как у меня, сделана из переработанной, получается, бутылки. А из крышечек от пластиковых бутылок производят сантехнические трубы и даже тротуарную плитку.#Добрыекрышечки - российский благотворительный проект по оказанию помощи детям-сиротам, с заботой об экологии. Сбор крышечек проходит во всех офисах компании «Хартия».Анастасия Власова, куратор проекта #Добрыекрышечки по Александровскому району:- Контейнеры устанавливаются в школах, садиках, кто-то в подъездах ставит. Собираем: кто-то мне привозит, кто-то в офис регоператора сразу везет. Далее они транспортируют на заводы, а завод перечисляет деньги.В планах регоператора — открытие «Экоцентра» в Александрове. Цель образовательного проекта для детей и взрослых - повышение экологической грамотности населения. В центре расскажут, почему важно собирать мусор раздельно и покажут путь отходов от мусорного ведра до новой жизни. В «Экоцентре» можно будет увидеть образцы продукции из переработанных материалов. А в августе оранжевые контейнеры для РСО появятся и в Кольчугино.В компании «Хартия»уверены: раздельный сбор отходов должен стать доступным и удобным для всех. Наталья Головешкина, Екатерина Таманова, Семён Карпов