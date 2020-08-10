Звезда голливудских блокбастеров Арнольд Шварценеггер впервые стал дедушкой. Старшая дочь звезды – Кэтрин – родила ребенка от знаменитого актера Криса Пратта, известного по фильмам ..

Звезда голливудских блокбастеров Арнольд Шварценеггер впервые стал дедушкой. Старшая дочь звезды – Кэтрин – родила ребенка от знаменитого актера Криса Пратта, известного по фильмам "Стражи Галактики" и "Пассажиры".Пол и имя малыша пока неизвестны, однако западные СМИ сообщают, что у Пратта и Шварценеггер родилась девочка. Помимо нее у Криса есть сын от бывшей супруги – комедийной актрисы Анны Фэрис, сыгравшей главную роль в пародийных фильмах "Очень страшное кино".