«Загогули 33». Так называется владимирский проект, который выиграл грант в 600 тысяч рублей на творческой смене молодёжного форума «Таврида» в Крыму. Авторы проекта — молодые художницы из

«Загогули 33». Так называется владимирский проект, который выиграл грант в 600 тысяч рублей на творческой смене молодёжного форума «Таврида» в Крыму. Авторы проекта — молодые художницы из Владимира: Регина Яфасова и Елена Барышникова. Главные цели — объединить художников-граффитистов в сообщество, провести во Владимире первый стрит-арт-фестиваль и сделать наш город ярче. По мнению авторов, во Владимире