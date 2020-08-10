Не всех кандидатов зарегистрировали. Предвыборная гонка за места в Горсовете продолжается. Этап регистрации кандидатов завершён. Изначально выдвинулось 214 человек — как партийные, так и

Не всех кандидатов зарегистрировали. Предвыборная гонка за места в Горсовете продолжается. Этап регистрации кандидатов завершён. Изначально выдвинулось 214 человек — как партийные, так и самовыдвиженцы. Но отсев был строгим. Самовыдвиженцы, например, «прокалывались» на подписях. Собрать их вроде бы не проблема. Но ведь их нужно ещё и правильно оформить. А с этим справлялись не все. Вадим