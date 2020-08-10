Смертельное ДТП в Судогодском районе. На автодороге «Владимир-Муром-Арзамас» погибли 2 человека и еще 4 человека пострадали. По предварительным данным пресс-службы УМВД области, около

Смертельное ДТП в Судогодском районе. На автодороге «Владимир-Муром-Арзамас» погибли 2 человека и еще 4 человека пострадали. По предварительным данным пресс-службы УМВД области, около 23:00 на 47 км трассы водитель «ВАЗ-21093″, двигаясь в сторону Мурома, выехал на встречку, где столкнулся с автомобилями «Рено Меган», «Фольксваген Пассат», «Ситроен С4″ и «Тойота Камри». В результате аварии