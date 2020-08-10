Трагическое ДТП произошло ночью в Судогодском районе.

Трагическое ДТП произошло ночью в Судогодском районе Владимирской области. По предварительной информации пресс-службы регионального УМВД, 9 августа около 23 часов на 47 км автодороги «Владимир-Муром» водитель 1987 г.р., управляя «ВАЗом-21093», при движении в сторону Мурома выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями «Рено Меган», «Фольксваген Пассат», «Ситроен С4» и «Тойота Камри».В результате ДТП погибли водитель «ВАЗа» и его пассажир, личность которого в настоящее время устанавливается. В медицинские учреждения госпитализированы пассажир «ВАЗа» 1983 г.р. и водитель «Фольксаваген Пассат». На амбулаторное лечение направлены водитель "Тойоты" и его пассажир.По состоянию на 23.50 за медицинской помощью обратились шесть человек.В настоящее время по факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.