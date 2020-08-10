Не жечь костры и не ездить в лес на машине. Сотрудники МЧС проинспектировали микрорайон Заклязьменский. Он граничит с лесным массивом, а потому местным жителям особенно важно соблюдать

Не жечь костры и не ездить в лес на машине. Сотрудники МЧС проинспектировали микрорайон Заклязьменский. Он граничит с лесным массивом, а потому местным жителям особенно важно соблюдать требования пожарной безопасности. Ведь в случае их игнорирования дома, ближайшие к лесу, могут пострадать от огня. Т.к рядом с вами находится лес не разжигайте, пожалуйста, огонь; в машине