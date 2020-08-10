Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич поделился мнением о матче «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген» в 1/4 финала Лиги Европы.

“Лига Европы начинает свои четвертьфинальные матчи чуть раньше Лиги чемпионов. Если в ЛЧ все пройдет в одном городе, то в ЛЕ будут задействованы разные города Германии.

В Кельне «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Копенгагеном». Это противостояние норвежских тренеров: Уле-Гуннар Сульшер против Столе Сольбаккена. «Копенгаген» уже далеко для себя забрался. Четвертьфинал — это хорошо. Разумеется, в отдельно взятом матче может произойти все что угодно. Но, конечно, «Юнайтед» — безусловный фаворит. Он и во всем розыгрыше фаворит. Чтобы снова сыграть в Кельне в решающем матче, «МЮ» надо здесь сконцентрироваться, сыграть внимательно и не позволить себе глупых ошибок.

У «Копенгагена» немножко состав поменялся. Не сыграет опытный Виктор Фишер (травма паха). Уругваец Майкл Сантос дисквалифицирован. Н’Дойе команду покинул, закончился у него контракт. Лучшим бомбардиром сейчас является Йонас Винд, который забил три мяча в последних пяти матчах.

Но вернусь к сказанному: если “МЮ” сыграет правильно, то проблем у него быть не должно. Возьму победу “МЮ” через тотал меньше 3,5 мяча за отличный коэффициент от БК "Мостбет" – 1,97.”