Всю ночь после выборов в Белоруссии проходили массовые протесты. Толпу, которая не признала результаты голосования, разгоняли силовики. Не обошлось без пострадавших. Александр Лукашенко долго не комментировал произошедшее. Празднующий победу президент, по слухам, мог покинуть страну на время протестов.

Всю ночь после выборов в Белоруссии проходили массовые протесты. Толпу, которая не признала результаты голосования, разгоняли силовики. Не обошлось без пострадавших. Александр Лукашенко долго не комментировал произошедшее. Празднующий победу президент, по слухам, мог покинуть страну на время протестов.После того, как завершилось голосование за кандидатов в президенты Белоруссии, появилась информация о вылете лайнера Александра Лукашенко из Минска. Lenta.ru со ссылкой на сайт PlaneFinder , что борт лидера Белоруссии направился в Турцию.Незадолго до этого авторы телеграм-канал NEXTA , что Лукашенко готовится к вылету из столицы республики, экипаж мобилизован. Возле минского аэропорта проверили прилегающие путепроводы.Был ли Александр Григорьевич за границей в ночь протестов, неизвестно. При этом 10 августа он должен посетить Пуховичский район Минской области. Там Лукашенко ознакомится с реализацией инвестпроекта ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация".По предварительным данным, Александр Лукашенко победил на выборах с результатом 80%. Его соперница Светлана Тихановская получила лишь 10% голосов, с чем . Итоги голосования уже назвали плевком в лицо белорусам.