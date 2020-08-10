Столкнулись лоб в лоб. Серьезная авария в Киржачском районе. По предварительной информации, ДТП произошло около 14:00 на 13-ом км трассы Дубки-Киржач. 30-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21099″

Столкнулись лоб в лоб. Серьезная авария в Киржачском районе. По предварительной информации, ДТП произошло около 14:00 на 13-ом км трассы Дубки-Киржач. 30-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21099″ вылетел на встречку, где столкнулся с автомобилем «Шевроле Круз». Удар был настолько сильным, что вытаскивать водителя из отечественной легковушки пришлось спасателям. Михаил Маслов, старший инспектор УГИБДД области: В данном