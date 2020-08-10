В ЦИК Белоруссии прошла пресс-конференция по итогам ночи подсчета голосов после выборов президента. Результаты для оппозиции неутешительные: чиновники утверждают, что Тихановская с треском провалилась.
В ЦИК Белоруссии прошла пресс-конференция по итогам ночи подсчета голосов после выборов президента. Результаты для оппозиции неутешительные: чиновники утверждают, что Тихановская с треском провалилась.
По предварительным данным, Лукашенко на выборах президента Белоруссии удалось набрать
80,23% голосов.
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