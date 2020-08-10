В ЦИК Белоруссии прошла пресс-конференция по итогам ночи подсчета голосов после выборов президента. Результаты для оппозиции неутешительные: чиновники утверждают, что Тихановская с треском провалилась.

В ЦИК Белоруссии прошла пресс-конференция по итогам ночи подсчета голосов после выборов президента. Результаты для оппозиции неутешительные: чиновники утверждают, что Тихановская с треском провалилась.По предварительным данным, Лукашенко на выборах президента Белоруссии удалось набрать80,23% голосов.Материал дополняется