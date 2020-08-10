Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал действия силовиков во время массовых беспорядков. Политик похвалил стражей порядка за работу.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал действия силовиков во время массовых беспорядков. Политик похвалил стражей порядка за работу.Днем 10 августа Александр Лукашенко встретился с главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым и обсудил с ним результаты выборов. Президент рассказал, что ситуация в стране после оглашения итогов голосования была напряженной, на улицы вышли "озверевшие люди".Политик похвалил четкую и слаженную работу силовиков в подавлении протестов. Лукашенко назвал действия правоохранителей мягкими. Им пришлось применить резиновые пули только один раз, когда митингующие намеревались взять штурмом РУВД в Минске, сообщает агентство БелТа.Напомним, выборы главы Белоруссии состоялись в минувшее воскресенье. По последним данным, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08%. Его главную соперницу Светлану Тихановскую поддержали 10,09% граждан. Против всех проголосовали 4,50% жителей страны.20 Июл 2020 в 1:48 PDTВечером 9 августа во многих белорусских городах прошли акции протеста. Многие жители страны усомнились в правдивости итогов выборов и потребовали отставки . В результате столкновения с силовиками пострадали более 50 граждан. Также известно о задержании трех тысяч человек.