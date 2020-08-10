В ЦИК Белоруссии прошла пресс-конференция по итогам ночи подсчета голосов после выборов президента. Результаты для оппозиции неутешительные: чиновники утверждают, что Тихановская с треском провалилась.

В ЦИК Белоруссии прошла пресс-конференция по итогам ночи подсчета голосов после выборов президента. Результаты для оппозиции неутешительные: чиновники утверждают, что Тихановская с треском провалилась.По предварительным данным, Александру Лукашенко на выборах президента Белоруссии удалось набрать80,23% голосов. Его главный соперник, кандидат от нескольких оппозиционных движений Светлана Тихановская получила поддержку 9,9% избирателей. Против всех проголосовали 6,02%.Другие кандидаты набрали и того меньше: Анна Канопацкая –1,68%,Сергей Черечень из партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" – 1,13%, сопредседатель движения "Говори правду" Андрей Дмитриев – 1,04%. В ЦИК подчеркнули, что драматических изменений по результатам полного подсчета голосов ожидать не стоит.В выборах президента Белоруссии приняли участие 5,79 миллиона человек. Явка по итогам составила 84,23%.Напомним, что , которые были опубликованы сразу после закрытия избирательных участков в 20:00. Когда появились данные о возможном триумфе Лукашенко, оппозиция перешла к активным протестам. Тихановская заявила, что будет бороться за честный подсчет голосов в суде.Минск в ночь на 10 августа был похож зону боевых действий. Силовики и военные не могли разогнать демонстрантов несколько часов – . Пострадали десятки человек, есть неподтвержденные данные о погибших.