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<a href="https://33live.ru/novosti/10-08-2020-lukashenko-sdelal-pervoe-zayavlenie-posle-vyborov.html" target="_blank">Лукашенко сделал первое заявление после выборов</a> - Президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые заговорил после проведения выборов: глава государства хранил молчание, пока силовики дубинками и гранатами разгоняли протестующих. Батька утверждает, что для него основной приоритет – народ.