После смерти режиссера Олега Табакова личная жизнь его вдовы Марины Зудиной активно обсуждается в прессе. Звезде сериала Содержанки приписывают романы с коллегами по цеху.

После смерти режиссера Олега Табакова личная жизньего вдовы Марины Зудиной активно обсуждается в прессе. Звезде сериала "Содержанки"приписывают романы с коллегами по цеху.Сплетники уверены, что у вдовы Олега Табакова была интрижкас актером Андреем Смоляковым. Слухи об этом муссировались в конце 2019 года.Тогда в Сети появился совместный снимок знаменитостей.Кадры с Зудиной и Смоляковым были сделаны на вечеринке. Ничегопредосудительного на них нет. Между тем интернет-пользователи пришли к выводу, что звезды тайно встречаются. Якобы доказательствомэтому послужили их влюбленные взгляды.В свежем интервью артистка из сериала "Содержанки" прокомментировалафотографии, которые взбудоражили поклонников. По словам Марины Зудиной, онибыли созданы в Лондоне, на Неделе российского кино. Смолякова актриса встретила в один из вечеров."Радость! Мы знакомыбольше 30 лет, вместе начинали в "Табакерке", – вспомнила актриса.При встрече Зудина и Смоляков по-дружески обнялись. Нежное приветствиезнаменитостей не ускользнуло от объективов фотокамер. Марину втот вечер сопровождала дочь Мария, а Андрея – жена, модельер Дарья Разумихина. Побеседовав,старые приятели разошлись по своим делам.17 Июл 2020 в 8:41 PDTУже на следующий день фотографии с мероприятия попали в СМИ.Таблоиды пестрили заголовками о Зудиной и Смолякове. "Поразительно – что людямтолько не приходит в голову!" – возмутилась звезда .