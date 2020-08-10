После смерти режиссера Олега Табакова личная жизнь
его вдовы Марины Зудиной активно обсуждается в прессе. Звезде сериала Содержанки
приписывают романы с коллегами по цеху.
После смерти режиссера Олега Табакова личная жизнь
его вдовы Марины Зудиной активно обсуждается в прессе. Звезде сериала "Содержанки"
приписывают романы с коллегами по цеху.
Сплетники уверены, что у вдовы Олега Табакова была интрижка
с актером Андреем Смоляковым. Слухи об этом муссировались в конце 2019 года.
Тогда в Сети появился совместный снимок знаменитостей.
Кадры с Зудиной и Смоляковым были сделаны на вечеринке. Ничего
предосудительного на них нет. Между тем интернет-пользователи пришли к выводу, что звезды тайно встречаются. Якобы доказательством
этому послужили их влюбленные взгляды.
В свежем интервью артистка из сериала "Содержанки" прокомментировала
фотографии, которые взбудоражили поклонников. По словам Марины Зудиной, они
были созданы в Лондоне, на Неделе российского кино. Смолякова актриса встретила в один из вечеров.
"Радость! Мы знакомы
больше 30 лет, вместе начинали в "Табакерке", – вспомнила актриса.
При встрече Зудина и Смоляков по-дружески обнялись. Нежное приветствие
знаменитостей не ускользнуло от объективов фотокамер. Марину в
тот вечер сопровождала дочь Мария, а Андрея – жена, модельер Дарья Разумихина. Побеседовав,
старые приятели разошлись по своим делам.
17 Июл 2020 в 8:41 PDT
Уже на следующий день фотографии с мероприятия попали в СМИ.
Таблоиды пестрили заголовками о Зудиной и Смолякове. "Поразительно – что людям
только не приходит в голову!" – возмутилась звезда .