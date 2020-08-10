Проект включает в себя реконструкцию бассейна в Ставрово, строительства дома культуры в Рождествено и котельной в Ельтесуново.

Минсельхоз России завершил отбор проектов на 2021 год в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». От Владимирской области был отобран единый проект комплексного развития посёлка Ставрово, сёл Рождествено и Ельтесуново Собинского района. Сообщили в пресс-службе "белого дома".Проект включает в себя реконструкцию бассейна в Ставрово, строительства дома культуры в Рождествено и котельной в Ельтесуново.Как отмечают в Минсельхозе, госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» должна уменьшить разрыв в качестве жизни между сельским и городским населением, создать комфортные условия для проживания, а также снизить отток жителей с сельских территорий.Общая стоимость всех отобранных по России проектов составляет около 45 млрд рублей. В общей сложности в конкурсе приняли участие 74 региона, которые представили 894 проекта комплексного развития сельских территорий. Всего отобрано 344 проекта из 61 субъекта Российской Федерации.