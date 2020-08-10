Одно из международных общественных объединений организовало незаконный въезд и пребывание иностранных граждан на территорию Российской Федерации в нарушение миграционного законодательства...

«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории столицы задокументировали факты организации незаконной миграции иностранных граждан», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Установлено, что одно из международных общественных объединений организовало незаконный въезд и пребывание иностранных граждан на территорию Российской Федерации в нарушение миграционного законодательства.По данному факту УОД ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.1 УК РФ.На территории города Москвы, а также Московской и Воронежской областей проведено 8 обысков в жилищах предполагаемых фигурантов уголовного дела, по результатам которых обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования дела. По подозрению в совершении преступления задержаны 5 человек.Расследование уголовного дела продолжается.Управление экономической безопасности и противодействия коррупции(495) 950-45-26