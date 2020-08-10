В ближайшие 2-4 часа 10-го августа с сохранением в течение ночи 11-го августа во Владимире и по области ожидается гроза с дождём.

В ближайшие 2-4 часа 10-го августа с сохранением в течение ночи 11-го августа во Владимире и по области ожидается гроза с дождём.При грозе усиление северо-западного ветра до 19 м/с, сообщила пресс-служба МЧС по Владимиркой области по данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды,Такие погодные условия могут стать причиной возникновения ЧС.