Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев отреагировал на предварительные результаты выборов. По словам политика, при подсчете голосов были допущены грубые нарушения.

Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев отреагировал на предварительные результаты выборов. По словам политика, при подсчете голосов были допущены грубые нарушения.Дмитриев заявил, что на самом деле никто не считал голоса белорусов. Граждане стали жертвами наглого обмана. Политик добавил, что сейчас его штаб собирает данные о фальсификации итогов выборов.По предварительным подсчетам, грубейшие нарушения были выявлены на 32 участках в Минске. Эти данные команда Дмитриева собирается обжаловать через суд, сообщает РИА Новости со ссылкой на Sputnik Беларусь.Напомним, выборы президента Белоруссии состоялись в минувшее воскресенье, 9 августа. Согласно предварительным результатам, действующий глава страны Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов.На втором месте оказалась Светлана Тихановская с 9,90%. За ней следует Анна Канопацкая, набравшая 1,68%. Сергей Черечень получил 1,3%, а Андрей Дмитриев – 1,04%. Против всех проголосовали 6,02% граждан.30 Июл 2020 в 1:22 PDTВечером того же дня в Минске и других городах Белоруссии начались массовые протесты. Жители страны вышли на улицы, чтобы выразить свое недовольство итогами голосования. В результате столкновений с силовиками пострадали десятки человек.По факту беспорядков и насилия в отношении правоохранителей были возбуждены уголовные дела. Сейчас белорусские следователи устанавливают личности граждан, причастных к протестам. Нарушителям порядка грозит до 15 лет лишения свободы.