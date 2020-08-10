Три населенных пункта Собинского района вошли в федеральную программу «Комплексное развитие сельских территорий». Отбор проектов на 2021 год проводил Минсельхоз России. В конкурсе

Три населенных пункта Собинского района вошли в федеральную программу «Комплексное развитие сельских территорий». Отбор проектов на 2021 год проводил Минсельхоз России. В конкурсе приняли участие 74 региона, представлено было 894 проекта комплексного развития сельских территорий. Отобрано же было меньше половины из них, — всего 344. Общая стоимость всех отобранных по России проектов составляет около 45