О ремонте нового корпуса гимназии №1 рассказала начальник управления образования администрации Коврова Светлана Арлашина.

Школы региона готовятся к учебному году. На контроле муниципалитетов - и объекты, чья очередь принимать в свои стены учеников настанет в следующем сентябре. О ремонте нового корпуса гимназии №1 журналистам ковровского канала "Наш регион33" рассказала начальник управления образования Светлана Арлашина.Светлана Арлашина, начальник управления образования г.Коврова: «Планируется, что в следующем учебном году будет введено 528 новых мест для учеников 1-6 классов. Нам предстоит освоить до конца года порядка 244 миллиона 765 тысяч рублей. Эти средства выделены в рамках государственной программы «Развитие образования».Новое школьное здание - бывший интернат №1. Здесь будет новая крыша, проводка, окна и полы. На территории школы запланировано построить две спортивных площадки, обустроить рекреационную зону. Срок окончания капремонта - декабрь этого года. Однако, работы идут с большим отставанием от сроков. На сегодняшний день освоено около 47 миллионов рублей. Это только около 20%.Светлана Арлашина, начальник управления образования г.Коврова: «К сожалению, есть отставание по графику ремонтных работ. И это отставание от сроков уже более месяца. Мы надеемся, что подрядчик, который выполняет подрядные работы - ООО «Градиал», контракт с которым был заключен 11 марта, ускорит работу».Роман Пронин, директор гимназии № 1: “Несмотря на отставание, подрядчик как может работает. Мы ему рекомендуем увеличить количество рабочей силы, осуществить выход на двухсменный режим, чтобы выполнить работы в требуемый срок».