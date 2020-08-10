Установлено, что злоумышленник находился в гостях у заявителя и, воспользовавшись тем, что хозяин квартиры задремал, похитил два телефона и ключи от автомобиля...

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Щербинский» г. Москвы задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в хищении автомобиля и мобильных телефонов.В дежурную часть МО МВД России «Щербинский» г. Москвы обратился 57-летний местный житель. Он рассказал, что пригласил знакомого в гости. Спустя некоторое время после его ухода заявитель обнаружил пропажу двух мобильных телефонов и своего автомобиля марки «Тойота Камри», который был припаркован на улице 40 лет Октября. Общая сумма материального ущерба составила более 2,3 млн рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Щербинский» г. Москвы задержан подозреваемый. Им оказался 39-летний житель Московской области. Установлено, что злоумышленник находился в гостях у заявителя. Воспользовавшись тем, что хозяин квартиры задремал, он похитил смартфоны и ключи от автомобиля. Похищенное транспортное средство найдено и в скором времени будет передано законному владельцу.Следственным отделом МО МВД России «Щербинский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ТиНАО8-999-010-51-79