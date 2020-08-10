Очередная акция протеста. Защитники Кипревского леса организовали пикет у здания администрации Киржачского района. Экоактивисты подозревают , что ее глава Илья Букалов скрывает информацию о незаконной вырубке в деревне Кипрево.

Очередная акция протеста. Защитники Кипревского леса организовали пикет у здания администрации Киржачского района. Экоактивисты подозревают , что ее глава Илья Букалов скрывает информацию о незаконной вырубке в деревне Кипрево.Скандальная инсталляция появилась у входа в здание. Напомним в начале лета "Вести" рассказывали о том, что в деревне Кипрево выпиливают вековые деревья. Участок в 5 гектаров, находящийся на балансе муниципалитета, глава сельского поселения собиралась использовать для выделения многодетным семьям.Местные жители обвинили Светлану Кондратьеву, которая уже покинула свой пост по собственному желанию, и Илью Букалова в превышении полномочий . Сейчас вырубка приостановлена, сообщил Вестям глава администрации. Проверкой занимается областная прокуратура.