Минувшей ночью в Минске и других городах Белоруссии состоялись акции протеста против переизбрания Александра Лукашенко. Произошли столкновения митингующих с милицией и ОМОНом. И хотя действующий президент снова на коне, радоваться ему рано, уверен политолог Владимир Трухан. События в республике в ночь с 9 на 10 августа эксперт назвал репетицией свержения главы государства.

Минувшей ночью в Минске и других городах Белоруссии состоялись акции протеста против переизбрания Александра Лукашенко. Произошли столкновения митингующих с милицией и ОМОНом. И хотя действующий президент снова на коне, радоваться ему рано, уверен политолог Владимир Трухан. События в республике в ночь с 9 на 10 августа эксперт назвал репетицией свержения главы государства.В Белоруссии все только начинается, полагает Трухан. Минувшей ночью противники действующего президента испытывали его власть на прочность, считает эксперт.Основные события начнутся во время шестого срока белорусского лидера, сказал Трухан. В ночь на 10 августа прошла тренировка перед гораздо более масштабными акциями, уверен политолог.Задача для прозападной оппозиции сильно упрощается, ведь белорусский лидер живет в параллельной реальности, которую вокруг него создает собственное окружение. Лукашенко сильно отдалился от реальной жизни – достаточно послушать и почитать его последние интервью и высказывания, заявил Трухан в эфире ютуб-канала Politwera.В минувшее воскресенье в Белоруссии прошли очередные президентские выборы. Центризбирком объявил о победе Александра Лукашенко с результатом в 80,23%. Его основной конкурент Светлана Тихановская заручилась поддержкой 9,9% избирателей.Голосование окончилось в 20 часов, спустя несколько минут ЦИК объявил первые официальные результаты экзит-полов. После этого у избирательных участков начали собираться люди, недовольные озвученными цифрами.Главные события разворачивались в Минске. В воскресенье утром в город вошли армейские подразделения и дополнительные отряды милиции и ОМОНа. Силовики оцепили по периметру центральную площадь Независимости, на прилегающих улицах дежурили усиленные отряды милиции.Ожесточенное противостояние развернулось у стелы "Минск – город-герой" и на проспекте Машерова. Произошли столкновения митингующих с милицией. Люди начали строить баррикады из мусорных баков. Силовики использовали светошумовые гранаты, водометы и другие средства для разгона толпы.В ходе беспорядков пострадали 39 силовиков, задержаны более трех тысяч митингующих, из них тысяча – в Минске. заявил, что протесты координировались из Великобритании, Польши и Чехии.