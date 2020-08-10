Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к главе Евросоюза и председателю Еврокомиссии с предложением созвать чрезвычайный саммит ЕС, передает телеканал . Посвятить встречу он ..

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к главе Евросоюза и председателю Еврокомиссии с предложением созвать чрезвычайный саммит ЕС, передает телеканал "". Посвятить встречу он планирует ситуации в Белоруссии. Как заметили в правительстве Польши, их страна несет ответственность за своих ближайших соседей.Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента страны. Победу одержал Александр Лукашенко, однако не все избиратели поверили в озвученные цифры поддержки. В результате на улицы стали выходить люди. В городах начались беспорядки, которые жестоко разогнали.