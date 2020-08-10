Суммарно на 344 населённых пункта из 61 региона России выделено 45 миллиардов рублей

Минсельхоз России включил посёлок Ставрово и сёла Рождествено и Ельтесуново из Владимирской области в список из 344 проектов, которые получат деньги на развитие. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.По словам первого заместителя Губернатора Александра Ремиги, на эти средства в Ставрово реконструируют бассейн, в Рождествено построят дом культуры и котульную в Ельтесуново.Суммарно на 344 населённых пункта из 61 регионов России выделено 45 миллиардов рублей.