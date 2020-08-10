Найдена. Жива. Полиция сообщает о завершившихся поисках 8-летней малышки. Ева Кулинич пропала во Владимире 9 августа. А 10 числа девочку нашли сотрудники полиции при отработке жилого сектора

Найдена. Жива. Полиция сообщает о завершившихся поисках 8-летней малышки. Ева Кулинич пропала во Владимире 9 августа. А 10 числа девочку нашли сотрудники полиции при отработке жилого сектора во время поисков. Школьница передана родителям, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Полиция благодарит всех, кто принял участие в поисках потерявшегося ребёнка.