Президент России Владимир Путин сделал поручение выделить средства на возможность охвата вакцинацией от гриппа до 60% населения страны.

Такое поручение глава государства дал по итогам состоявшегося 29 июля совещания о готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему эпидемическому сезону 2020-2021 годов.Предлагается охватить вакцинацией до 60% жителей страны, в том числе 75% лиц из групп риска, бесплатно и без очередей. Кроме того, Путин поручил обеспечить граждан вакцинацией от новой коронавирусной инфекции после государственной регистрации соответствующих вакцин, а также сохранить в регионах на осень и зиму 2020 и 2021 годов резерв специализированных коек для лечения больных с коронавирусом, сообщается на сайте Кремля.Президент подчеркнул, что ставить прививку от гриппа или нет – это личный выбор каждого человека, но это и колоссальная ответственность каждого человека за своё здоровье и здоровье близких, особенно родителей за здоровье своих малышей.Принцип добровольности, безусловно, должен соблюдаться неукоснительно. Вместе с этим тем более значимой становится грамотная, что называется, понятная, доходчивая просветительская, разъяснительная работа, - сказал он.