Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) направила обращение к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко. В своем письме специалисты настаивают на необходимости ..

Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) направила обращение к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко. В своем письме специалисты настаивают на необходимости отложить регистрацию первой российской вакцины от коронавируса COVID-19.Эксперты обратили внимание, что последние клинические испытания препарата проводились на менее, чем ста людях. При этом на завершающих стадиях тестирования вакцины обычно испытывают на тысячах людей. В АОКИ отметили, что в настоящее время неизвестно, к примеру, насколько прививка безопасна для людей старшего поколения и каким будет качество препарата.