Академик РАН Арег Тотолян заявил, что этой осенью коронавирус может стать агрессивнее. Иммунолог призвал россиян быть психологически готовыми к новой волне.

Академик РАН Арег Тотолян заявил, что этой осенью коронавирус может стать агрессивнее. Иммунолог призвал россиян быть психологически готовыми к новой волне.Специалист предположил, что граждане, соблюдавшие жесткий режим самоизоляции, могут подхватить COVID-19 в новом эпидсезоне. За время пребывания дома их иммунитет ослаб, а, значит, они будет более уязвимыми для вирусов. "Осенью мы можем столкнуться с более тяжелым течением COVID-19", – допустил Тотолян.Академик РАН напомнил, что через несколько недель в страну придут новые штаммы гриппа, от которых россияне еще никогда не прививались. Пока не ясно, как они будут сочетаться с новым типом коронавируса – утяжелят ли его течение, или же, наоборот, их победят антитела к COVID-19, сообщает издание "Известия".Тотолян добавил, что в России вряд ли вновь введут всеобщий карантин. Повсеместные ограничения были необходимы, чтобы усовершенствовать систему здравоохранения и выиграть время в борьбе с пандемией. Скорее всего, власти регионов будут сами решать, возвращать карантин в городах или нет.Отметим, что в последние недели заболеваемость коронавирусом в России идет на спад. За минувшие сутки было выявлено 5 118 зараженных. . Вылечились и выписались из больниц 696 681 человек, умер 15 001 пациент.