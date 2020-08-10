Вернуть можно будет от 5 до 15 тысяч рублей, что составит до 20% от стоимости поездки.

Программа стимулирования внутреннего туризма в виде возврата кэшбэка на туры по России стартует в ночь на 21 августа и продлится неделю. Об этом сообщает Интерфакс.Программа рассчитана как на туристов, которые пользуются услугами туроператоров, так и тех, кто любит путешествовать самостоятельно. По предварительным оценкам, в ней примут участие около 3 млн человек.Напомним, вернуть можно будет от 5 до 15 тысяч рублей, что составит до 20% от стоимости поездки. При этом путешествие необходимо совершить до конца этого года. В программе участвуют все регионы России