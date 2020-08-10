Соратники главного кандидата от оппозиции на выборах президента Белоруссии Светланы Тихановской сообщили о ее задержании. Силовики не выпускают ее из здания республиканского ЦИК в центре Минска.

Соратники главного кандидата от оппозиции на выборах президента Белоруссии Светланы Тихановской сообщили о ее задержании. Силовики не выпускают ее из здания республиканского ЦИК в центре Минска.Светлана Тихановская, которая о предварительным данным набрала около 10% голосов на выборах президента Белоруссии, осталась недовольна процессом подсчета голосов. Оно и понятно: в Сети то и дело публикуются итоговые протоколы, согласно которым она победила действующего главу государства Александра Лукашенко на десятках, если не сотнях избирательных участков.Главный кандидат от оппозиции решил урегулировать вопрос миром. Она отправилась в ЦИК, чтобы подать официальную жалобу, но угодила в ловушку. Штаб Тихановской сообщает, что ее удерживают силой в здании.Материал дополняется