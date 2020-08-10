Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозирует резкое ухудшение погоды в Москве в ближайшие дни. По словам метеоролога, в городе заметно похолодает. По словам ..

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозирует резкое ухудшение погоды в Москве в ближайшие дни. По словам метеоролога, в городе заметно похолодает.По словам Вильфанда, на предстоящей неделе погода будет больше походить на сентябрьскую, чем на августовскую. Уже 11 августа дневная температура опустится до 20-22 градусов, начнутся продолжительные дожди, возможны грозы. Со среды небо над столицей затянут облака, а воздух остынет до 15-20 градусов Цельсия.