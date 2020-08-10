Шоумен и экс-участник проекта Дом-2 Рустам Солнцев не верит в расставание артистов. По мнению звезды, Агата Муцениеце и Павел Прилучный на самом деле не развелись и водят поклонников за нос.

Шоумен и экс-участник проекта "Дом-2" Рустам Солнцев неверит в расставание артистов. По мнению звезды, Агата Муцениеце и Павел Прилучныйна самом деле не развелись и водят поклонников за нос.Солнцев полагает, что звездная парочка наняла модныхпиарщиков, а те, в свою очередь, придумали историю с расторжениембрака. Агата Муцениеце и Павел Прилучный, по его словам, действуют по указкеспециалистов, которые и сочиняют "жизненные перипетии, ходы и участие в чем-то".Шоумен считает, что артисты расстались как-то "по-сериальному".Прокомментировал Рустам Солнцев информацию о том, чтоАгата Муцениеце и Павел Прилучный вместе снимутся во втором сезоне сериала "В клетке".Напомним, в первой части теленовеллы, артисты сыграли влюбленных, которые никакне могут определиться, быть ли им вместе.По словам шоумена, если брак артистов действительноразвалился и их развод не фарс, то сниматься вместе им не рекомендуется.Рустам считает, что общее дело может окончательно испортить отношения звезд. Работана площадке не способствует сближению людей.6 Авг 2020 в 3:00 PDTРанее "Дни.ру" писали, что . Артистке не дают сценарийдля ознакомления, она же, в свою очередь, не зная сюжетной линии, не можетподписать договор.