Этот факт выявила межрайонная прокуратура. Более 300 работников «Бакулин Моторс Групп» не получили зарплату за два летних месяца.

Этот факт выявила межрайонная прокуратура. Более 300 работников «Бакулин Моторс Групп» не получили зарплату за два летних месяца.В суд направлено 18 заявлений о выдаче судебных приказов, которые рассмотрены и удовлетворены.Прокуратурой в отношении юридического лица вынесено постановление о возбуждении административного дела. В отношении генерального директора компании возбуждено дело о невыплате заработной платы. Также обществу внесено представление. В результате прокурорского вмешательства задолженность частично погашена, в настоящее время долг составляет около 6,5 млн рублей.