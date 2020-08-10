Мужчина приобретал через интернет-сайт наркотики, которые он расфасовывал в целях последующего сбыта наркопотребителям...

Оперативниками УНК ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОНК УВД по САО и сотрудниками УФСБ России по г. Москве и Московской области при силовой поддержке ОСН «Гром» задержан мужчина по подозрению в покушении на сбыт и хранение наркотических средств и психотропных веществ.Полицейским поступила информация о 38-летнем гражданине, который может быть причастен к хранению и распространению запрещенных средств и веществ на территории г. Москвы. Оперативники установили, что мужчина приобретал через интернет-сайт наркотики, которые он расфасовывал в целях последующего сбыта наркопотребителям. Для реализации преступного умысла, направленного на распространение веществ, злоумышленник организовал собственный интернет-магазин.В результате оперативно-розыскных мероприятий у подъезда жилого дома в Пресненском районе подозреваемый был задержан. При его личном досмотре обнаружены и изъяты мобильные телефоны, ноутбук, бутылки из-под напитков с двойным дном, в которых находились таблетки и пакеты с неизвестными веществами внутри. Экспертизой установлено, что в изъятых 22 пакетах содержится психотропное вещество – амфетамин, массой около 20 граммов, в 25 пакетах – наркотическое средство – гашиш, массой 30 граммов и в 2 пакетах – мефедрон, массой свыше 1 грамма. Согласно экспертному заключению, обнаруженные в ходе досмотра злоумышленника таблетки являются наркотическим средством – МДМА, массой около 2 граммов.Сотрудниками полиции также обнаружены тайники с закладками, которые успел сделать подозреваемый. Эксперты подтвердили, что вещество, изъятое из тайников, является наркотическим средством – гашиш, массой около 5 граммов.В ходе проведенных обысков по адресу регистрации и месту фактического проживания злоумышленника были обнаружены и изъяты предметы для скрытой перевозки запрещенных средств и веществ в виде бутылок с тайником, электронные весы, а также таблетки и отрезки бумаги, пакеты, свертки с неизвестными веществами. Экспертиза показала, что изъятый материал содержит в своем составе наркотические средства и психотропные вещества: амфетамин, массой свыше 227 граммов, мефедрон, массой около 317 граммов, гашиш, массой более 48 граммов, МДМА, массой свыше 13 граммов. Также экспертами подтверждено, что на изъятых отрезках бумаги содержится наркотическое средство – ЛСД.Общий вес изъятых средств и веществ составил около 665 граммов.Следствием ОМВД России по Пресненскому району г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» и статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УНК ГУ МВД России по г. Москве