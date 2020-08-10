Российское дипломатическое представительство в Белоруссии выясняет, не было ли среди задержанных в ночь на 10 августа протестующих граждан России, передает . В посольстве отметили, что пока ..

Российское дипломатическое представительство в Белоруссии выясняет, не было ли среди задержанных в ночь на 10 августа протестующих граждан России, передает . В посольстве отметили, что пока официальных уведомлений белорусская сторона им не направляла.Отметим, сообщается о десятках задержанных после масштабных акций протеста и беспорядков в Белоруссии. Люди вышли на улицы после оглашения предварительных результатов голосования. Сообщается, что с большим отрывом на выборах президента победу одержал Александр Лукашенко.