Машины приобретены на средства федерального бюджета по распоряжению Правительства РФ.

10 реанимобилей получили станции и отделения скорой медицинской помощи Владимирской области. По два передано Владимиру, Коврову и Мурому, по одной машине – Гусь-Хрустальному, Александрову, Петушкам и Собинске.Из десяти реанимобилей семь – на базе шасси «Форд Транзит», остальные три – марки «ГАЗ». Все они оснащены дефибрилляторами, аппаратами искусственной вентиляции лёгких, электрокардиографами, наркозными аппаратами и другим необходимым оборудованием для проведения сердечно-лёгочной реанимации. В каждом реанимобиле установлен бактерицидный облучатель-рециркулятор.Как сообщил и.о. главного врача Станции скорой медицинской помощи города Владимира Георгий Жуков, аппарат искусственной вентиляции лёгких обеспечивает респираторную поддержку пациентов во время транспортировки в лечебное учреждение. Дефибриллятор помогает восстанавливать сердечный ритм. Монитор отображает жизненно важные параметры человека. При этом аппаратура имеет функцию голосового сопровождения, что акцентирует внимание бригады скорой помощи.В техническом арсенале каждого реанимобиля – инфузионный шприцевой насос, обеспечивающий точную дозировку введения лекарственного препарата, а также система подачи медицинских газов для оказания помощи как взрослым, так и детям.Сейчас реанимобили, которые приобретены на средства федерального бюджета по распоряжению Правительства РФ, находятся в стадии оформления. Ориентировочно они выйдут на маршрут в начале сентября.