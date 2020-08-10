Исследованием установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – героином...

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в покушении на сбыт героина.Оперативникам поступила информация о 37-летнем москвиче, который может быть причастен к распространению запрещенных средств и веществ на территории столицы.В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан около одного из домов на Зеленоградской улице. При его личном досмотре был обнаружен сверток с порошкообразным веществом. Исследованием установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – героином, массой около 100 граммов.Следствием ОМВД России по району Ховрино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УНК ГУ МВД России по г. Москве