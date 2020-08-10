Представители штаба оппозиционного кандидата Светланы Тихановской сообщили об отказе признавать результаты голосования на выборах президента Белоруссии, которые были озвучены ЦИК. Их собственные данные разительно отличаются от того, что сообщают власти.

Представители штаба оппозиционного кандидата Светланы Тихановской сообщили об отказе признавать результаты голосования на выборах президента Белоруссии, которые были озвучены ЦИК. Их собственные данные разительно отличаются от того, что сообщают власти.О том, что штаб Светланы Тихановской отказался соглашаться с озвученными ЦИК цифрами, сообщило доверенное лицо оппозиционного кандидата. Данные со всех участков, утверждает команда соперницы Александра Лукашенко, показывают, что она получила порядка 70% голосов избирателей.Официальная статистика показывает обратную картину. Лукашенко уверенно лидирует с более чем 80% голосов, тогда как у Тихановской уровень поддержки не достиг и 10%. Впрочем, некоторые избиратели не доверяют этим данным.Сомнения в верности объявленных итогов выборов президента Белоруссии заставили недовольных выйти на улицы. В стране начались массовые акции протеста и беспорядки, которые были жестоко разогнаны.О том, что в свете сложившейся ситуации предпримет Тихановская, станет известно уже в ближайшие часы. В штабе кандидата подтвердили: будет сделано соответствующее объявление.Напомним, что выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК, уверенную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. У оппозиционно настроенных граждан возникли вопросы к прозрачности подсчета голосов. Люди стали выходить на улицы.