Здание бывшего детсада на Комиссарова пришлось тушить пожарным. В заброшенном здании на Комиссарова, 15 произошло возгорание. Процесс его тушения пожарными попал на видео очевидцев. По

Здание бывшего детсада на Комиссарова пришлось тушить пожарным. В заброшенном здании на Комиссарова, 15 произошло возгорание. Процесс его тушения пожарными попал на видео очевидцев. По официальной информации МЧС, в заброшке горел мусор на площади 10 квадратных метров. Причина пожара выясняется.Жители микрорайона в социальных сетях предположили, что причиной пожара могли стать простые детские шалости: Не удивительно.