Очевидцы сняли на видео необычное ДТП, которое произошло в Казани, передает . На записи видно, как на огромной скорости по дороге несется запряженная в карету лошадь. В какой-то момент она ..

Очевидцы сняли на видео необычное ДТП, которое произошло в Казани, передает . На записи видно, как на огромной скорости по дороге несется запряженная в карету лошадь. В какой-то момент она задевает автобус и легковой автомобиль. У общественного транспорта в результате были сломаны двери и разбиты окна, а легковушка лишилась бампера. Люди и животные в результате инцидента не пострадали.