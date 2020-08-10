Глава КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик сообщил о предотвращении покушения на главную соперницу Александра Лукашенко на президентских выборах – Светлану Тихановскую. По его словам, для ..

Глава КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик сообщил о предотвращении покушения на главную соперницу Александра Лукашенко на президентских выборах – Светлану Тихановскую. По его словам, для этого в штаб оппозиции направили более сотни сотрудников спецслужбы.Вакульчик сообщил, что агенты комитета перехватили сообщение в Сети, в котором говорилось о необходимости "сакральной жертвы". Он также заверил, что его автор уже вычислен и вскоре будет задержан.