Это 2,5 годовых бюджета Костромской области

Сегодня губернатор Костромской области Сергей Ситников и генеральный директор ПАО «Интер РАО» Борис Ковальчук подписали соглашение о реализации крупнейшего в истории региона инвестиционного проекта по модернизации одной из ведущих в стране ГРЭС - Костромской. Стоимость проекта оценивается в 88 млрд рублей, это 2,5 годовых бюджета Костромской области.Договоренности о реализации беспрецедентного по объёмам инвестиционного проекта достигнуты после ряда рабочих встреч губернатора Костромской области Сергея Ситникова с руководством группы «Интер РАО». Костромская ГРЭС включена в масштабную государственную программу модернизации российской энергетической отрасли.Инвестиционный проект рассчитан на 2021 – 2025 годы и предполагает поэтапную модернизацию шести энергоблоков, мощность каждого из которых в результате увеличится на 30 МВт - это 10% от имеющихся показателей. Также планируется построить вторую линию газопровода высокого давления, что позволит повысить надежность и улучшить экологические характеристики станции благодаря отказу от использования мазута в качестве резервного топлива.В настоящее время выбран подрядчик, заказано необходимое оборудование. Работы начнутся уже в ближайшее время.«Благодарю Вашу команду, Сергей Константинович, за понимание и интерес к проблемам станции, к проблемам российской энергетики. Была проделана огромная подготовительная работа. Реализация проекта вдохнет новую жизнь в станцию. Это будет очень важно и с точки зрения энергетической безопасности, и с точки зрения поступления налоговых платежей в бюджет области. Только в тесном взаимодействии с регионом мы можем достичь высоких результатов», - отметил в приветственном слове генеральный директор ПАО «Интер РАО» Борис Ковальчук.От реализации проекта в большом плюсе окажется и регион. Валовый региональный продукт Костромской области увеличится на 10%, в консолидированный бюджет поступит дополнительно порядка 7 млрд налоговых платежей за шесть лет. Как отмечают региональные власти, дополнительные финансовые средства будут направлены на решение важных социальных вопросов и поддержку пожилых граждан, семей с детьми.«Костромская ГРЭС – это флагман, гордость российской энергетики. Станция формирует 7% объёма промышленного производства, порядка 4% налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета региона. Для региона реализация инвестпроекта - это новые рабочие места, дополнительные доходы в бюджет, которые позволят решать огромное число социальных задач», - отметил в ходе подписания соглашения губернатор Костромской области Сергей Ситников.