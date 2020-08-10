В Перекопском городке сносят двухэтажное заброшенное здание Минобороны. Речь о бывшей армейской гостинице или, скорее, общежитии рядом со сквером. В былые годы здесь проживали военные со

В Перекопском городке сносят двухэтажное заброшенное здание Минобороны. Речь о бывшей армейской гостинице или, скорее, общежитии рядом со сквером. В былые годы здесь проживали военные со своими семьями. Сейчас работает бульдозер, он загружает обломки здания в самосвалы. Демонтировать осталось примерно треть постройки. К слову, обслуживать здание прекратили уже лет 15 назад, оно постепенно разрушалось. И